lutto per dayane mello: in brasile è morto a 27 anni lucas, il fratello più piccolo... (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da 'www.tgcom24.mediaset.it' il post su instagram di dayane mello Un grave lutto ha colpito dayane mello. E' morto suo fratello lucas, di 27 anni. La ragazza è uscita momentaneamente dalla casa del 'Grande Leggi su dagospia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Da 'www.tgcom24.mediaset.it' il post su instagram diUn graveha colpito. E'suo, di 27. La ragazza è uscita momentaneamente dalla casa del 'Grande

GrandeFratello : Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l'ha colpita e, per il momento, ha deciso di rientrare in Casa pe… - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - bobera95 : RT @nefertari_andCo: Se perfino tutti i vari fandom sono d’accordo a devolvere il montepremi alla famiglia di Dayane per questo suo lutto,… - MaraGinevra : @francekoen2 @yycee__ Adesso rispondo io! La raccolta in questione parte da me ed altre fan di tommy e stefania e s… - BakshDark : #gregorelli L'unica foto che si dovrebbe postare oggi, per RISPETTO al lutto di Dayane è questa: #gregorelli -