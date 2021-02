LIVE Buducnost-Virtus Bologna 25-23, EuroCup basket in DIRETTA: inizia il secondo quarto! Squadre a contatto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA IL secondo QUARTO. Una breve pausa. FINISCE IL PRIMO QUARTO: Buducnost-Virtus Bologna 25-23 25-23 Belinelli! La Virtus pesca l’ultimo canestro del primo periodo. 25-21 Nikolic – col gioco da tre punti – riallunga convintamente per i suoi. 22-21 Hunter: la Virtus accorcia a -1. 22-19 Botta e risposta da due sull’asse Abass-Ejim. 20-17 Si va di quattro in quatto, ora sono i montenegrini a fare la voce grossa: con Reed e Zugic. 16-17 Non c’è un attimo di respiro, le Squadre continuano a superarsi: Gamble e Teodosic piazzano quattro punti a favore degli ospiti. 14-13 Botta e risposta radipissimo: punti a ripetizione. Cobbs trova un mini-parziale personale di 4 punti, inframezzato un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOMINCIA ILQUARTO. Una breve pausa. FINISCE IL PRIMO QUARTO:25-23 25-23 Belinelli! Lapesca l’ultimo canestro del primo periodo. 25-21 Nikolic – col gioco da tre punti – riallunga convintamente per i suoi. 22-21 Hunter: laaccorcia a -1. 22-19 Botta e risposta da due sull’asse Abass-Ejim. 20-17 Si va di quattro in quatto, ora sono i montenegrini a fare la voce grossa: con Reed e Zugic. 16-17 Non c’è un attimo di respiro, lecontinuano a superarsi: Gamble e Teodosic piazzano quattro punti a favore degli ospiti. 14-13 Botta e risposta radipissimo: punti a ripetizione. Cobbs trova un mini-parziale personale di 4 punti, inframezzato un ...

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Basket #EuroCup #Top16 Dopo il #primoquarto #VirtusBologna sotto 23-25 con il #Buducnost! #live - zazoomblog : LIVE Buducnost-Virtus Bologna 0-0 EuroCup basket in DIRETTA: si comincia! Squadre in bagarre - #Buducnost-Virtus… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Basket #EuroCup #Top16 Via al match della #VirtusBologna in casa del #Buducnost! #live - zazoomblog : LIVE Buducnost-Virtus Bologna 0-0 EuroCup basket in DIRETTA: a breve si comincia! Emiliani a caccia di un’altra vit… - zazoomblog : LIVE Buducnost-Virtus Bologna EuroCup basket in DIRETTA: trasferta determinante per la qualificazione - #Buducnost-… -