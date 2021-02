Lega: crisi galoppa e Regione Lazio lascia Ptpr fermo al palo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Cosa si sta facendo per aiutare i comuni e le attivita’ produttive a superare la crisi economica figlia anche della pandemia? Possiamo dire senza timori di essere smentiti poco e niente. Citiamo su tutti il Ptpr (Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) che ricordiamo e’ stato bocciato a novembre dello scorso anno dalla Corte Costituzionale a causa della mancata concertazione con il Ministero dei Beni Culturali.” “Siamo di fronte all’ennesima situazione di stallo e ogni giorno raccogliamo le proteste degli amministratori che non sanno cosa fare e come muoversi anche perche’ non ci sono informazioni in merito.” “Navigare a vista non e’ la soluzione per nessuno, e’ fondamentale dare a tutti gli strumenti per poter superare questa fase di transizione. Strumenti che invece continuano a non esserci”. Lo dichiarano in una nota il capogruppo della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma – “Cosa si sta facendo per aiutare i comuni e le attivita’ produttive a superare laeconomica figlia anche della pandemia? Possiamo dire senza timori di essere smentiti poco e niente. Citiamo su tutti il(Piano Territoriale Paesaggistico Regionale) che ricordiamo e’ stato bocciato a novembre dello scorso anno dalla Corte Costituzionale a causa della mancata concertazione con il Ministero dei Beni Culturali.” “Siamo di fronte all’ennesima situazione di stallo e ogni giorno raccogliamo le proteste degli amministratori che non sanno cosa fare e come muoversi anche perche’ non ci sono informazioni in merito.” “Navigare a vista non e’ la soluzione per nessuno, e’ fondamentale dare a tutti gli strumenti per poter superare questa fase di transizione. Strumenti che invece continuano a non esserci”. Lo dichiarano in una nota il capogruppo della ...

