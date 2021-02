Juventus, in campo contro il razzismo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Bianco che abbraccia il Nero…” la Juventus fa suo il motto contenuto nel proprio inno e decide di scendere in campo contro il razzismo con una nuova e tecnologica iniziativa. I bianconeri con un comunicato apparso sul proprio sito e nei propri canali social, raccontano l’idea che partirà il 12 Febbraio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, retroscena Demir: ecco perché non è arrivato Rispetto, condivisione e inclusione delle diversità sono valori fondamentali che società ha deciso di promuovere da anni con la finalità di migliorare il club e i propri tifosi, che ormai sono una vera e propria comunità a livello globale. Juventus, l’iniziativa “Sulla razza” partirà il 12 Febbraio Andrea Agnelli, presidente della JuventusIl 12 Febbraio uscirà un podcast, “Sulla ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Bianco che abbraccia il Nero…” lafa suo il motto contenuto nel proprio inno e decide di scendere inilcon una nuova e tecnologica iniziativa. I bianconeri con un comunicato apparso sul proprio sito e nei propri canali social, raccontano l’idea che partirà il 12 Febbraio. LEGGI ANCHE: Calciomercato, retroscena Demir: ecco perché non è arrivato Rispetto, condivisione e inclusione delle diversità sono valori fondamentali che società ha deciso di promuovere da anni con la finalità di migliorare il club e i propri tifosi, che ormai sono una vera e propria comunità a livello globale., l’iniziativa “Sulla razza” partirà il 12 Febbraio Andrea Agnelli, presidente dellaIl 12 Febbraio uscirà un podcast, “Sulla ...

