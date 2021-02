Agenzia_Ansa : Cambio ai vertici di #Amazon. Andy #Sassy sarà il nuovo amministratore delegato al posto di Jeff Bezos, che divente… - fattoquotidiano : Jeff Bezos lascia la carica di amministratore delegato di Amazon: al suo posto Andy Sassy - repubblica : Amazon, Andy Sassy è il nuovo Ceo. Jeff Bezos diventa presidente esecutivo - TuttoAndroid : Jeff Bezos non sarà più CEO di Amazon, ma “solo” presidente esecutivo - OSpinazz : RT @carloalberto: +++ DRAGHI NOMINA JEFF BEZOS AL POSTO DI ARCURI. GIÀ PIANIFICATA LA VACCINAZIONE DI TUTTI GLI ITALIANI ENTRO VENERDÌ. GI… -

Ultime Notizie dalla rete : Jeff Bezos

Inattesa novità ad Amazon:non sarà più il Ceo del colosso del commercio elettronico . L'ufficialità è arrivata dallo stesso fondatore: a partire dal terzo trimestre al suo posto ci sarà Andy Sassy . Come evidenziato ...Dopo 27 annilascerà l'incarico di amministratore delegato di Amazon entro la fine dell'anno. Lo ha annunciato lo stessodurante la presentazione dei conti trimestrali record superiori alle stime: ...Jeff Bezos non sarà più l'amministratore delegato di Amazon e al suo posto ci sarà Andy Jassy, già CEO di Amazon Web Services. "Non vado di certo in pensione", ha precisato Bezos, 57 anni, che ha ...Il fondatore Jeff Bezos rimarrà in azienda come presidente esecutivo. Al suo posto il responsabile di Amazon Web Services Andy Jassy ...