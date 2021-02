Inter-Juventus, l’errore tra Handanovic e Bastoni costa caro, Ronaldo ringrazia e sigla il 2-1 | video (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tra i due litiganti il terzo gode e CR7 sembra aver preso tutto alla lettera: Handanovic lascia la porta sguarnita correndo verso il pallone, Bastoni lo richiama per un eventuale retropassaggio e la frittata è fatta, non resta che spingere il pallone in rete. Al 34esimo minuto di Inter-Juve, gara d'andata della semifinale di Coppa Italia, succede l'imprevedibile. Nonostante il possesso di palla e la possibilità di scegliere diverse opzioni in fase difensiva, i due nerazzurri si complicano la vita e cedono al pressing di Cristiano Ronaldo, che con un colpo da biliardo a porta libera sigla la rete del vantaggio bianconero. Guarda tutti i video Assembramento dei tifosi dell'Inter prima della gara con la Juventus Milan Inter ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tra i due litiganti il terzo gode e CR7 sembra aver preso tutto alla lettera:lascia la porta sguarnita correndo verso il pallone,lo richiama per un eventuale retropassaggio e la frittata è fatta, non resta che spingere il pallone in rete. Al 34esimo minuto di-Juve, gara d'andata della semifinale di Coppa Italia, succede l'imprevedibile. Nonostante il possesso di palla e la possibilità di scegliere diverse opzioni in fase difensiva, i due nerazzurri si complicano la vita e cedono al pressing di Cristiano, che con un colpo da biliardo a porta liberala rete del vantaggio bianconero. Guarda tutti iAssembramento dei tifosi dell'prima della gara con laMilan...

