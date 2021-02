Il viceministro Sileri | ' Appena possibile riaprire i ristoranti di sera'

La7tv : #dimartedi Crisi di governo, l'ex viceministro Pierpaolo #Sileri: 'C'è tanta delusione, un'occasione sprecata senza… - AnnalisaChirico : ‘Con il progredire della vaccinazione devono riaprire i ristoranti anche la sera. Torniamo ad una nuova normalità’,… - carmelitadurso : Anche ieri ci avete regalato con #noneladurso i nostri amati picchi del 23% e di 3 milioni di spettatori con quasi… - AnnalisaChirico : RT @AnnalisaChirico: 'Il viceministro Sileri si è svegliato tardi. Da tempo chiediamo di riaprire i ristoranti la sera, un’attività chiusa… - Marchet28717147 : RT @AnnalisaChirico: 'Il viceministro Sileri si è svegliato tardi. Da tempo chiediamo di riaprire i ristoranti la sera, un’attività chiusa… -

Ultime Notizie dalla rete : viceministro Sileri

Ildella Salute Pierpaoloha parlato dello sviluppo della pandemia in Italia, auspicando una ripresa nei prossimi mesi. "Con il progredire della vaccinazione anti - Covid devono, e ......in riferimento alla necessità che "con il progredire della vaccinazione devono riaprire i ristoranti anche la sera" secondo quanto sostenuto daldella Salute PierpaoloContinuano le vaccinazioni anti-Covid. Subito dopo l’immunizzazione degli anziani verrà data priorità alla categoria degli insegnanti, e non solo. I dettagli.Dopo la Germania, anche l’Italia sembra andare nella direzione di un via libera alle terapie anti-Covid con anticorpi monoclonali... Scopri di più ...