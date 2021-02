I memorabili meme di Bernie Sanders

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Resterà nella storia l’Inauguration Day, il giorno in cui Joe Biden ha preso ufficialmente le redini della presidenza degli Stati Uniti. Una giornata memorabile, perché ha segnato il cambio di rotta di uno dei più grandi e potenti Paesi del mondo dopo 4 anni di ultradestra di Trump, perché a Washington sono arrivate star del calibro di Lady Gaga e Jennifer Lopez con i loro inni alla libertà, ma anche perché tra i tanti vip presenti in platea ce n’era uno che se ne è rimasto in un angolo, su una siedolina pieghevole, con un giubbottone, delle grandi muffole e le braccia incrociate: il senatore Bernie Sanders.