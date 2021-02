Gualtieri: “Ora creare condizioni per Governo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – “In questo momento bisogna creare le condizioni perchè Mario Draghi possa sciogliere positivamente la sua riserva e accettare l’incarico a cui è stato chiamato dal Presidente Mattarella. Uniamo l’Italia migliore per contrastare la pandemia e rilanciare l’economia”. Lo scrive su twitter il Ministro dell’economia Roberto Gualtieri. Un “endorsement” – per molti a sorpresa – che arriva mentre è in corso il tentativo di Draghi di formare un nuovo Governo: “Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento, espressione della volontà popolare. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e, con essa, la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all’appello del Presidente della Repubblica”: queste la prime parole ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – “In questo momento bisognaleperchè Mario Draghi possa sciogliere positivamente la sua riserva e accettare l’incarico a cui è stato chiamato dal Presidente Mattarella. Uniamo l’Italia migliore per contrastare la pandemia e rilanciare l’economia”. Lo scrive su twitter il Ministro dell’economia Roberto. Un “endorsement” – per molti a sorpresa – che arriva mentre è in corso il tentativo di Draghi di formare un nuovo: “Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento, espressione della volontà popolare. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e, con essa, la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all’appello del Presidente della Repubblica”: queste la prime parole ...

DividendProfit : Gualtieri: “Ora creare condizioni per Governo” - sm_focus : RT @SardoneSilvia: ?? Finalmente l’Italia può dimenticare l’epoca di #Conte, #Casalino, Azzolina, Lamorgese, Arcuri e Gualtieri. Insomma i p… - DrDomu : RT @SardoneSilvia: ?? Finalmente l’Italia può dimenticare l’epoca di #Conte, #Casalino, Azzolina, Lamorgese, Arcuri e Gualtieri. Insomma i p… - Angeloconte : Il buon Gualtieri non vede l’ora di scappare via da quel circo di governo. - Nicola23453287 : RT @SardoneSilvia: ?? Finalmente l’Italia può dimenticare l’epoca di #Conte, #Casalino, Azzolina, Lamorgese, Arcuri e Gualtieri. Insomma i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri Ora Gualtieri: "Ora creare condizioni per Governo"

Lo scrive su twitter il Ministro dell'economia Roberto Gualtieri. Un "endorsement" - per molti a ... l'apertura del PD è arrivata immediatament e, in scia all'appello del Capo dello Stato, c'è per ora ...

Governo Draghi, via al toto ministri: in pole Giorgetti, Bonino e Carfagna

Al Mef, al posto di Gualtieri, arriverebbe un amico di Draghi e un numero uno come Fabio Panetta, ex dg della Banca d'Italia e ora membro del board della Bce. Alle Infrastrutture il procuratore di ...

Gualtieri: Ora creare condizioni per Governo Il Messaggero Gualtieri già scarica Conte e si schiera con Draghi

Governo Dragghi, politici e ministri alle grandi manovre. Così Gualtieri non ci pensa su due volte e si schiera apertamente in favore della ...

L'Ue (e i mercati) festeggiano Draghi possibile premier a Roma

Respiro di sollievo per il futuro del recovery, ma la 'soluzione Mario' non sorprende Bruxelles. Calorosa la stampa francese, meno quella tedesca ...

Lo scrive su twitter il Ministro dell'economia Roberto. Un "endorsement" - per molti a ... l'apertura del PD è arrivata immediatament e, in scia all'appello del Capo dello Stato, c'è per...Al Mef, al posto di, arriverebbe un amico di Draghi e un numero uno come Fabio Panetta, ex dg della Banca d'Italia emembro del board della Bce. Alle Infrastrutture il procuratore di ...Governo Dragghi, politici e ministri alle grandi manovre. Così Gualtieri non ci pensa su due volte e si schiera apertamente in favore della ...Respiro di sollievo per il futuro del recovery, ma la 'soluzione Mario' non sorprende Bruxelles. Calorosa la stampa francese, meno quella tedesca ...