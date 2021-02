Grillo ‘detta’ la linea M5s | no a Draghi Fedeli a Conte | per ‘salvare’ Bonafede | Azzolina e Catalfo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) D’accordo sostenere e difendere le proprie idee ma, come insegna la politica (quella vera e seria), ci sono momenti ed occasioni, nei quali occorre anche saper essere ‘malleabili’, pragmatici, soprattuto davanti alle urgenze di un Paese che, ora come mai, si aspetta e forse – giustamente – ‘pretende’ responsabilità proprio da parte della classe politica. Dunque, evidentemente ancora non soddisfatti di un atteggiamento di irremovibilità che ha praticamente portato alla rovina il governo, gli esponenti M5s – o quel che ne rimane – continuano a perseverare, complicando anche la ‘soluzione’ suggerita dal Presidente Mattarella.rimarca il no del Movimento a: sempre e solo conE’ stato il garante, Beppe, stamane a rimarcare e ‘dettare’ la: sempre e solo con ...