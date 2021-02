Governo, fine delle consultazioni: Mattarella convoca Mario Draghi al Quirinale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi di Governo: dopo il fallimento del mandato esplorativo affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, il Capo dello Stato affiderà l’incarico a Mario Draghi (ex presidente della Banca Centrale Europea). Dopo le dimissioni delle ministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova, quelle del premier Giuseppe Conte, le consultazioni e il fallimento del mandato esplorativo al Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Crisi di: dopo il fallimento del mandato esplorativo affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, il Capo dello Stato affiderà l’incarico a(ex presidente della Banca Centrale Europea). Dopo le dimissioniministre Elena Bonetti e Teresa Bellanova, quelle del premier Giuseppe Conte, lee il fallimento del mandato esplorativo al

lorepregliasco : Mi sono reso conto adesso che alla fine è stata cambiata la Costituzione, tagliando 345 parlamentari, per tenere in… - agorarai : 'C'è stata una responsabilità chiara di Matteo Renzi di porre fine al governo Conte. Noi un Mario lo abbiamo già av… - borghi_claudio : Salvini a #portaaporta 'Il governo non è un fine ma un mezzo' #tuttoqua - Mariodarkmatter : RT @roma_paoletta: La convocazione di #Draghi Non è una vittoria della politica. È la fine della Politica. Un governo fatto cadere per vol… - BrunelloEnrico : RT @agorarai: 'Considero la giornata di ieri un giorno nero. Non per la fine del governo Conte, ma perché è stato inferto un colpo durissim… -