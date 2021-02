Governo Draghi | riuscirà a ottenere la fiducia in Senato?

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) E alla fine arriva. Dopo il fallimento delle consultazioni suldimissionario condotte da Roberto Fico, ieri sera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un severo discorso, ha deciso di optare per undi “alto profilo e non politico”. Un segnale importante: stop ai teatrini, l’Italia è in stato d’emergenza sanitaria, sociale ed economica e non possiamo più perdere tempo dietro alle discussioni e alle poltrone. Come un professore, ha messo a tacere le chiacchiere. E ha convocato in supporto per untecnico l’ex presidente della Bce Mario. Ma la storia non finisce qui: ora il tecnico dovràladelle Camere. Cosa non del tutto scontata, soprattutto visto che il Movimento 5 Stelle potrebbe lacerare su questa ...