Governo – Biondi | Serve sindaco d’Italia e premierato forte

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) – “In una fase così complessa è necessario, più che mai, che l’Italia possa contare su un, autorevole e duraturo. Non so se la figura di Mario Draghi, per quanto di prestigio, potrà essere in grado di rimettere insieme i cocci di Pd, 5stelle, Iv e altre componenti del centrosinistra che nel corso di questi ultimi mesi hanno manifestato reciproche insofferenze sino ad arrivare all’apertura della crisi”. Così Pierluigidell’Aquila, in un’intervista esclusiva a LabParlamento. “Negli ultimi anni abbiamo assistito a squadre di ministri e maggioranze create in sede parlamentare ma che non sono il frutto di un classico bipolarismo, determinando rotture, incomprensioni, e timidezze nelle scelte decisive. Ritengo sia arrivato il momento di superare attraverso una revisione profonda dell’attuale ...