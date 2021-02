Governo: Bettini, 'grato a Conte, non buttare a mare unica prospettiva per battere destra' (2) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Inoltre, in un Paese per molteplici aspetti diviso come il nostro - prosegue Bettini - la linea economica e sociale realizzata nel periodo più duro della pandemia ha difeso i lavoratori, i ceti produttivi sani, non quelli moltiplicatori di rendite, e le fasce più deboli. Insomma ha cercato di mettere i conflitti, reali e potenziali, in forma politica". "Infine, l'esperienza del Conte II ha dimostrato di saper navigare nel mare in tempesta con quella dose di autonomia e di libertà rispetto ai poteri tradizionali del capitalismo italiano, guardando più a conservare un dialogo semplice e attento con il popolo, apparso a tratti persino ingenuo, piuttosto che alle prime pagine dei giornali che, tranne in qualche caso, sono sempre più diretta espressione dei poteri industriali e finanziari che hanno contribuito così tanto al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Inoltre, in un Paese per molteplici aspetti diviso come il nostro - prosegue- la linea economica e sociale realizzata nel periodo più duro della pandemia ha difeso i lavoratori, i ceti produttivi sani, non quelli moltiplicatori di rendite, e le fasce più deboli. Insomma ha cercato di mettere i conflitti, reali e potenziali, in forma politica". "Infine, l'esperienza delII ha dimostrato di saper navigare nelin tempesta con quella dose di autonomia e di libertà rispetto ai poteri tradizionali del capitalismo italiano, guardando più a conservare un dialogo semplice e attento con il popolo, apparso a tratti persino ingenuo, piuttosto che alle prime pagine dei giornali che, tranne in qualche caso, sono sempre più diretta espressione dei poteri industriali e finanziari che hanno contribuito così tanto al ...

