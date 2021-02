Galliani | “Ribery al Monza? Se andremo in Serie A ci penseremo”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Intervistato da Teleradiostereo, l’ad del, Adrianoha parlato di diverse situazioni di mercato, del progetto dei brianzoli in otticaA e di qualche suggestione. Queste le parole riportate dall’Ansa: “Il nostro progetto aprevedeva la promozione dallaC alla B, e dalla B alla A. Tecnicamente, in questo momento, visto che abbiamo la miglior differenza-reti con le altre squadre a pari punti, siamo secondi e saremmo inA dopo 20 giornate: però, non conta, conta esserci dopo 38 partite. Noi speriamo di regalare alla città dove io sono nato, al club di cui sono stato vicepresidente e uno dei proprietari dal 1975 al 1985, la gioia di raggiungere laA, cosa mai successa”.poi continua: “Il calcio, come ...