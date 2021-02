Furbetti del buono spesa Covid, 137 persone multate. Nei guai un Comune della Valbormida che accettava domande in bianco (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Indagine della Guardia di Finanza su irregolarità, omissioni e falsificazioni. In molti casi i soggetti sanzionati dalla percepivano già altre forme di sussidio tra cui il reddito di cittadinanza Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 3 febbraio 2021) IndagineGuardia di Finanza su irregolarità, omissioni e falsificazioni. In molti casi i soggetti sanzionati dalla percepivano già altre forme di sussidio tra cui il reddito di cittadinanza

paninoelistino : Se continua così i Millennial di #RobinHood rischiano di fare la fine dei “furbetti del quartierino”. Solo che… - mrbassetti : @giu33liana @colvieux Non mi pare l'uomo adatto. Può andare bene per gli italiani che amano i furbetti, ma immagino… - FBusbani : RT @gruppoarealavor: NASPI E LICENZIAMENTI di Oriana Costantini * - AlbertaMami8190 : RT @colvieux: La vita reale non è #houseofcards : elogio dei furbetti, del magheggio, dell’arte poco nobile del machiavellismo. Diverremo m… - giuliafiorent19 : RT @colvieux: La vita reale non è #houseofcards : elogio dei furbetti, del magheggio, dell’arte poco nobile del machiavellismo. Diverremo m… -