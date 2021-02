Fiammetta Cicogna e il fidanzato multimilionario: chi è e cosa fa Carl Hirschmann (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fiammetta Cicogna, il matrimonio con Carl Hirschmann può attendere. L’attrice, 32 anni, è fidanzata con il multimilionario di origini franco-svizzero da circa 6 anni e mezzo. Un amore sbocciato per caso, in una giornata milanese che non pareva dovesse riservare particolari scossoni nella vita di Fiammetta e Carl. Invece, in quel locale in cui si incrociarono per la prima volta, tutto cambiò. La scintilla scoccò e presto divenne un fuoco ardente che ancora oggi perdura. Ciliegina sulla torta della relazione, la nascita delle due gemelle Gioia e Gaia nel settembre 2019. “Ci siamo incontrati a Milano, in un locale. Io non lo conoscevo, pensavo che fosse un Pr: la nostra storia ha avuto un inizio divertente, da gag. Da quando sto con lui, non capisco più niente. Stiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021), il matrimonio conpuò attendere. L’attrice, 32 anni, è fidanzata con ildi origini franco-svizzero da circa 6 anni e mezzo. Un amore sbocciato per caso, in una giornata milanese che non pareva dovesse riservare particolari scossoni nella vita di. Invece, in quel locale in cui si incrociarono per la prima volta, tutto cambiò. La scintilla scoccò e presto divenne un fuoco ardente che ancora oggi perdura. Ciliegina sulla torta della relazione, la nascita delle due gemelle Gioia e Gaia nel settembre 2019. “Ci siamo incontrati a Milano, in un locale. Io non lo conoscevo, pensavo che fosse un Pr: la nostra storia ha avuto un inizio divertente, da gag. Da quando sto con lui, non capisco più niente. Stiamo ...

