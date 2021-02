Denunciato il lunedì, arrestato martedì: in manette il ladro di corrente 'instancabile' (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Prima indagato, poi arrestato. Tutto nel giro di 24 ore. A scrivere il particolare record è stato un 42enne, cittadino italiano, che nelle scorse ore è finito in manette a Milano con l'accusa di furto ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Prima indagato, poi. Tutto nel giro di 24 ore. A scrivere il particolare record è stato un 42enne, cittadino italiano, che nelle scorse ore è finito ina Milano con l'accusa di furto ...

Yogaolic : #Milano Denunciato il lunedì, arrestato martedì: in manette il ladro di corrente 'instancabile' - DBenedectus : In manette un 42enne. Era già stato denunciato lunedì, ma il giorno dopo è tornato in azione -

Ultime Notizie dalla rete : Denunciato lunedì Denunciato il lunedì, arrestato martedì: in manette il ladro di corrente 'instancabile'

I suoi guai con la polizia sono iniziati lunedì mattina, quando i tecnici Unareti sono intervenuti in un condominio di via Giampietrino, alla Bovisa, scoprendo un allaccio abusivo al contatore. I ...

Scuola, in Puglia raddoppia la presenza per elementari e medie. La Regione conferma la Did su richiesta

E anche questo l'avevamo denunciato'. Infine la denuncia. 'Nessuno ha finora ufficialmente ... l'Ufficio scolastico regionale, ma neppure la Regione, che pure obbliga le scuole a comunicare ogni lunedì ...

Denunciato il lunedì, arrestato martedì: in manette il ladro di corrente "instancabile" MilanoToday.it I suoi guai con la polizia sono iniziatimattina, quando i tecnici Unareti sono intervenuti in un condominio di via Giampietrino, alla Bovisa, scoprendo un allaccio abusivo al contatore. I ...E anche questo l'avevamo'. Infine la denuncia. 'Nessuno ha finora ufficialmente ... l'Ufficio scolastico regionale, ma neppure la Regione, che pure obbliga le scuole a comunicare ogni...