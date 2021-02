Dayane Mello: morto il fratello minore Lucas (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Grave lutto per Dayane Mello: è morto il fratello minore Lucas di 27 anni, la notizia è stata diffusa dal fratello Juliano sui suoi account social. Gravissimo lutto per Dayane Mello: è morto il fratello Lucas, di soli 27 anni, in un tragico incidente stradale. A diffondere la notizia, che nel frattempo è stata comunicata alla modella dagli autori del GF Vip, è stato il fratello Juliano con un post su Instagram. La notizia della morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella casa del Grande fratello Vip 5 e rischia di destabilizzare sia Dayane Mello che gli altri coinquilini, lontani dai loro affetti da oltre ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Grave lutto per: èildi 27 anni, la notizia è stata diffusa dalJuliano sui suoi account social. Gravissimo lutto per: èil, di soli 27 anni, in un tragico incidente stradale. A diffondere la notizia, che nel frattempo è stata comunicata alla modella dagli autori del GF Vip, è stato ilJuliano con un post su Instagram. La notizia della morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella casa del GrandeVip 5 e rischia di destabilizzare siache gli altri coinquilini, lontani dai loro affetti da oltre ...

