Covid, medico legale: “Virus sopravvive nel corpo oltre 10 giorni dopo morte” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – ‘Abbiamo testato sui cadaveri la sussistenza nel tempo della positività al tampone per il Covid e abbiamo visto che, anche oltre i dieci giorni, ci dà risultato positivo. Quindi c’è presenza di RNA virale nel corpo umano ormai cadavere‘. Lo ha scoperto il professor Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale all’Università Sapienza di Roma e direttore dell’obitorio comunale della Capitale, che insieme ad un team di esperti ha effettuato uno studio, che sarà presto pubblicato sulla rivista ‘Diagnostics‘, sui cadaveri di persone morte a causa del Covid. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – ‘Abbiamo testato sui cadaveri la sussistenza nel tempo della positività al tampone per il Covid e abbiamo visto che, anche oltre i dieci giorni, ci dà risultato positivo. Quindi c’è presenza di RNA virale nel corpo umano ormai cadavere‘. Lo ha scoperto il professor Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale all’Università Sapienza di Roma e direttore dell’obitorio comunale della Capitale, che insieme ad un team di esperti ha effettuato uno studio, che sarà presto pubblicato sulla rivista ‘Diagnostics‘, sui cadaveri di persone morte a causa del Covid.

fattoquotidiano : Covid, Galli a La7 su medico no-vax invitato da Giletti: “Dando visibilità a certe posizioni si fa un gran servizio… - La7tv : #piazzapulita Pierpaolo Sileri furioso: 'Questo signore non sa manco come funziona un vaccino, credo che rimarrà me… - La7tv : #nonelarena Mariano Amici, Il medico di base contro il vaccino anticovid: 'Non sono un novax, è 40 anni che effettu… - Augusta48796687 : RT @fuoridalcorotv: Luigi Cavanna il medico che cura i pazienti Covid a casa: 'Così si può guarire' #Fuoridalcoro - SegestaP : RT @fuoridalcorotv: Luigi Cavanna il medico che cura i pazienti Covid a casa: 'Così si può guarire' #Fuoridalcoro -