Combinata nordica, i convocati dell'Italia per i Mondiali Junior di Vuokatti. Squadra ambiziosa in entrambi i settori (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Manca ormai meno di una settimana al via dei Campionati Mondiali Junior 2021 di Combinata nordica, previsti da martedì 9 a venerdì 12 febbraio in quel di Vuokatti, in Finlandia. La rassegna iridata giovanile metterà in palio complessivamente tre titoli, distribuendo equamente le competizioni riservate ad entrambi i sessi ed includendo una gara a squadre miste in chiusura di programma. Il Presidente FISI Flavio Roda ha ufficializzato quest'oggi l'elenco degli atleti azzurri convocati per la manifestazione: Daniela Dejori, Annika Sieff, Lena Prinoth e Greta Pinzani in campo femminile, Iacopo Bortolas, Domenico Mariotti e Stefano Radovan nel settore maschile. Si parte martedì prossimo con i Provisional Competition Round, a seguire andranno in scena le competizioni ...

