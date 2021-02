Clochard trovato morto in stazione a Milano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Clochard trovato morto a Milano nei pressi della stazione di Porta Garibaldi. Dalle indagini sul caso è emerso che aveva molti beni Notizia di poco fa, è stato trovato morto un Clochard nei pressi della stazione di Porta Garibaldi a Milano. La causa del decesso, da come affermato dal Corriere della Sera, sarebbe stato il freddo. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi della stazione e precisamente vicino al Ponte Farini. Dalle prime indagini effettuate sarebbe emerso che Umberto Quintino Diaco, 75 anni, aveva molti beni. Scrive l’Ansa che aveva “più di centomila euro, 19 mila euro di titoli azionari e una pensione, da Monaco in Germania, di 750 euro al mese“. Purtroppo, in questi periodi ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021)nei pressi delladi Porta Garibaldi. Dalle indagini sul caso è emerso che aveva molti beni Notizia di poco fa, è statounnei pressi delladi Porta Garibaldi a. La causa del decesso, da come affermato dal Corriere della Sera, sarebbe stato il freddo. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi dellae precisamente vicino al Ponte Farini. Dalle prime indagini effettuate sarebbe emerso che Umberto Quintino Diaco, 75 anni, aveva molti beni. Scrive l’Ansa che aveva “più di centomila euro, 19 mila euro di titoli azionari e una pensione, da Monaco in Germania, di 750 euro al mese“. Purtroppo, in questi periodi ...

