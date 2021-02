Buffon | bestemmia in Inter - Juve? Rischia altro deferimento

Gazzetta_it : Bestemmia dopo il gol di Lautaro: #Buffon rischia un altro deferimento #InterJuve - fabbr1cadabra : RT @mefisto94_: Leggendo della bestemmia di Buffon mi è venuta in mente questa perla incredibile di Bovo, intramontabile - frencis7 : RT @Gazzetta_it: Bestemmia dopo il gol di Lautaro: #Buffon rischia un altro deferimento #InterJuve - gobboisback : @StefanoDonati27 Donati ma si può sapere perché Buffon deve essere deferito mentre Inzaghi per bestemmia patteggia una semplice multa? - LorenzoPuliga : RT @cmdotcom: #Juve, #Buffon ci ricasca: bestemmia dopo il gol di #Lautaro, rischia un altro deferimento -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon bestemmia

Juventus Tutte le notizie sulla squadra... che ha fatto cifra tonda ed è stato protagonista con un salvataggio incredibile su Darmian durante il secondo tempo, però, potrebbe rischiare un altro deferimento per, infatti, ...Il secondo portiere della Juve, già sotto indagine per un episodio analogo avvenuto durante la partita di Parma, smascherato dai microfoni della tv ...JUVENTUS – Nelle scorse settimane, Gigi Buffon è stato deferito per un’espressione blasfema durante la partita tra Parma e Juventus. Il portiere bianconero nel rivolgersi a Portanova, all’epoca suo co ...