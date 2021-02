Bodyshaming per Riccardo Scamarcio: i commenti sul profilo Instagram di Che Tempo Che Fa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Protagonista di una delle ultime puntate di Che Tempo Che Fa è stato Riccardo Scamarcio, noto attore italiano. Riccardo Scamarcio, nel corso dell’intervista con Fabio Fazio, ha avuto modo di presentare il nuovo film del quale è protagonista, ovvero “L’Ultimo Paradiso“. Film che sarà disponibile dal prossimo 5 febbraio sulla piattaforma streaming Netflix. Quello che però TVBlog ha fatto notare in un recente articolo è stato il vero e proprio Bodyshaming nei confronti dell’attore. Bodyshaming che si è venuto a creare nei commenti sotto il post del profilo Instagram di Che Tempo Che Fa. View this post on Instagram A post shared by Che ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Protagonista di una delle ultime puntate di CheChe Fa è stato, noto attore italiano., nel corso dell’intervista con Fabio Fazio, ha avuto modo di presentare il nuovo film del quale è protagonista, ovvero “L’Ultimo Paradiso“. Film che sarà disponibile dal prossimo 5 febbraio sulla piattaforma streaming Netflix. Quello che però TVBlog ha fatto notare in un recente articolo è stato il vero e proprionei confronti dell’attore.che si è venuto a creare neisotto il post deldi CheChe Fa. View this post onA post shared by Che ...

