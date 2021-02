Benno Neumair: si cercano i corpi nel giardino di casa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo giorni di ricerche infruttuose, ieri arriva una svolta nella scomparsa dei coniugi Neumair: si svolgeranno delle ricerche anche nella casa di Via Castel Roncolo a Bolzano, per verificare che i corpi non siano sepolti nel giardino di casa, come riferito dal quotidiano L’adige.it Il figlio Benno è indagato per omicidio dal 18 di gennaio, e si trova in carcere dalla scorsa settimana, in custodia cautelare poiché per il gip sussistono tutti e 3 i presupposti dell’applicazione di tale pena detentiva, e cioè: il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove, e il pericolo di reiterazione del reato. Tuttavia, gli avvocati del giovane ne hanno chiesto la scarcerazione. I rapporti tra Benno e i genitori erano molto tesi ultimamente, e proprio ieri dalle ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo giorni di ricerche infruttuose, ieri arriva una svolta nella scomparsa dei coniugi: si svolgeranno delle ricerche anche nelladi Via Castel Roncolo a Bolzano, per verificare che inon siano sepolti neldi, come riferito dal quotidiano L’adige.it Il figlioè indagato per omicidio dal 18 di gennaio, e si trova in carcere dalla scorsa settimana, in custodia cautelare poiché per il gip sussistono tutti e 3 i presupposti dell’applicazione di tale pena detentiva, e cioè: il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove, e il pericolo di reiterazione del reato. Tuttavia, gli avvocati del giovane ne hanno chiesto la scarcerazione. I rapporti trae i genitori erano molto tesi ultimamente, e proprio ieri dalle ...

QuotidianPost : Benno Neumair: si cercano i corpi nel giardino di casa - andreapalazzo2 : RT @mattino5: Caso Bolzano: 'I corpi potrebbero essere in un precipizio' a #Mattino5 le parole dello zio di Benno. In esclusiva parla anch… - mattino5 : Caso Bolzano: 'I corpi potrebbero essere in un precipizio' a #Mattino5 le parole dello zio di Benno. In esclusiva… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Benno Neumair, i 2 audio WhatsApp ascoltati in Aula: la madre si lamentava del figlio. Lei e il marito risultano ancor… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Benno Neumair, i 2 audio WhatsApp ascoltati in Aula: la madre si lamentava del figlio. Lei e il marito risultano ancor… -