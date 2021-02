Barella vede Azzurro: «L’obiettivo è arrivare in fondo all’Europeo» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nicolò Barella ha parlato degli obiettivi che si pone con la maglia della Nazionale Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, in un nuovo estratto dell’intervista rilasciata a Dazn ha parlato dei suoi obiettivi con gli Azzurri. OBIETTIVI – «Si gioca per vincere, L’obiettivo è con umiltà e professionalità arrivare in fondo all’Europeo e alle altre competizioni che giocheremo. Ho sempre detto che è stato facile inserirmi in Nazionale perché ci sono tanti campioni e a centrocampo chi gioca gioca ci sono Jorginho, Verratti, Pellegrini, Sensi, Locatelli. Sono tutti grandi giocatori, è facile. Fuori dal campo sono stati bravissimi a trovare questa quadratura, in campo il mister ci ha lasciato liberi di esprimerci e tutti danno il proprio contributo in quel che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nicolòha parlato degli obiettivi che si pone con la maglia della Nazionale Nicolò, centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, in un nuovo estratto dell’intervista rilasciata a Dazn ha parlato dei suoi obiettivi con gli Azzurri. OBIETTIVI – «Si gioca per vincere,è con umiltà e professionalitàine alle altre competizioni che giocheremo. Ho sempre detto che è stato facile inserirmi in Nazionale perché ci sono tanti campioni e a centrocampo chi gioca gioca ci sono Jorginho, Verratti, Pellegrini, Sensi, Locatelli. Sono tutti grandi giocatori, è facile. Fuori dal campo sono stati bravissimi a trovare questa quadratura, in campo il mister ci ha lasciato liberi di esprimerci e tutti danno il proprio contributo in quel che ...

