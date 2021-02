Avviso ai naviganti | Mario Draghi non è sui social

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Visto che va tanto di moda citare Matteo Renzi come l’autore delle manovre che hanno portatoa essere convocato da Sergio Mattarella per ottenere – a questo punto – un incarico o un pre incarico, allora è opportuno ricordare una sua recentissima affermazione, nel corso della conferenza stampa con cui ha annunciato le dimissioni delle ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e ha automaticamente fatto scattare il giro di consultazioni, dopo l’addio di Giuseppe Conte: «La crisi non si risolve con la popolarità suinetwork». Parole che, oggi, suonano ancora più amplificate se si considera, appunto, chenon è sui. O – se c’è – non ce l’ha detto. LEGGI ANCHE > Renzi fa dimettere le ministre perché «la crisi non si risolve con la popolarità sui ...