Avete mai visto la casa di Messi a Miami? Lusso smodato, c’è persino un’ascensore per l’auto (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando si parla di case da VIP non si può fare a meno di pensare a quelle dei calciatori; ad esempio, Avete mai visto quella che potrebbe essere la nuova casa di Lionel Messi? Lionel Messi verso gli Stati Uniti Secondo le ultime indiscrezioni, l’argentino Lionel Messi starebbe preparando il terreno per un trasferimento negli Stati Uniti che dovrebbe avvenire tra un paio d’anni. A quanto pare, nelle ultime si sta parlando molto di un patto tra l’argentino e Luis Suarez; il calciatore potrebbe chiudere, così la sua carriera all’Inter Miami. Il numero 10 della Seleccìon, accostato al Manchester City e al Paris Saint-Germain dopo la disputa contrattuale con il Barcellona e la richiesta di cessione arrivata al club spagnolo, è in aperta rottura con la ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando si parla di case da VIP non si può fare a meno di pensare a quelle dei calciatori; ad esempio,maiquella che potrebbe essere la nuovadi Lionel? Lionelverso gli Stati Uniti Secondo le ultime indiscrezioni, l’argentino Lionelstarebbe preparando il terreno per un trasferimento negli Stati Uniti che dovrebbe avvenire tra un paio d’anni. A quanto pare, nelle ultime si sta parlando molto di un patto tra l’argentino e Luis Suarez; il calciatore potrebbe chiudere, così la sua carriera all’Inter. Il numero 10 della Seleccìon, accostato al Manchester City e al Paris Saint-Germain dopo la disputa contrattuale con il Barcellona e la richiesta di cessione arrivata al club spagnolo, è in aperta rottura con la ...

matteosalvinimi : GRAZIE per la vostra forza, per i vostri sorrisi, per la vostra rabbia che diventa determinazione e voglia di viver… - lorepregliasco : Ma avete mai visto dichiarazioni così lunghe dopo le #consultazioni? - davidallegranti : Che poi: Renzi parla sempre di Firenze, la città di cui è stato sindaco senza neanche arrivare alla fine del primo… - gioisdied : avete mai pianto per una schiena? beh io si - BiciSenzaColore : RT @EIGHTSVOICE: al prossimo che sento “eh ma non troverai mai lavoro”, “eh ma al massimo finirai a fare fotocopie” “eh ma se i tuoi non ha… -