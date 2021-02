Australian Open 2021, le favorite: Osaka, Barty e Serena Williams in prima fila tra mille domande (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ci si avvicina tra mille domande all’edizione 2021 degli Australian Open, e al femminile le domande sono veramente tante, anche guardando l’andamento dei tre tornei di scena a Melbourne in questo momento. In attesa di vederli riprendere, visti i fatti odierni che ne hanno provocato lo stop per ventiquattr’ore (assieme a tutto il comparto ATP), andiamo a vedere quali sono state le indicazioni arrivate finora. Sono in diversi a dare le loro preferenze a Naomi Osaka. La giapponese, che arriva dal successo nell’ultimo Slam giocato sul veloce, gli US Open, è partita in maniera altalenante nel Gippsland Trophy, dove a una partenza con 6-2 6-2 sulla francese Alizé Cornet ha fatto seguire un complicato successo in tre set sulla britannica Katie Boulter. E’ ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ci si avvicina traall’edizionedegli, e al femminile lesono veramente tante, anche guardando l’andamento dei tre tornei di scena a Melbourne in questo momento. In attesa di vederli riprendere, visti i fatti odierni che ne hanno provocato lo stop per ventiquattr’ore (assieme a tutto il comparto ATP), andiamo a vedere quali sono state le indicazioni arrivate finora. Sono in diversi a dare le loro preferenze a Naomi. La giapponese, che arriva dal successo nell’ultimo Slam giocato sul veloce, gli US, è partita in maniera altalenante nel Gippsland Trophy, dove a una partenza con 6-2 6-2 sulla francese Alizé Cornet ha fatto seguire un complicato successo in tre set sulla britannica Katie Boulter. E’ ...

ilpost : Oltre 500 persone coinvolte negli Australian Open di tennis dovranno andare in isolamento preventivo - SkySport : Australian Open, positivo al Covid lavoratore hotel: giovedì stop a tornei di Melbourne - repubblica : Tennis, altro che Australian Open: Andy Murray riparte da Biella - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Caos #AustralianOpen: in 600 in isolamento dopo una positività in hotel - serieB123 : Australian Open e Covid, un positivo nell'hotel dei tennisti: giovedì niente partite a Melbourne… -