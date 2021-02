Antonella Clerici | “ è scomparso” | Confessa a cuore aperto i suoi dolori

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)racconta iper icolleghi scomparsi ele sue scelte dopo le brutte situazioni vissute“Era il 2008 e la famosissima Sandra Mondaini, apprezzata dai colleghi e dal suo pubblico, mi disse: io ho fatto il mio, ora tocca a te.” Così è iniziata la toccante intervista della conduttricerilasciata al Corriere della sera pochi giorni fa. Intervista in cuiracconta di come, durante una messa in onda del noto programma “Domenica in” la celebre Sandra Mondaini le abbia passato il testimonie di ambasciatrice dell’ Airc. La conduttrice, che ancora racconta l’accaduto con commozione e orgoglio, narra delle ...

DanielaCraighe2 : @antoclerici X Antonella Clerici. Sono sempre io, Daniela Craighero la sua grandissima fans. Prima non sono riuscit… - DanielaCraighe2 : @antoclerici X Antonella Clerici. Mi chiamo Daniela Craighero e sono una sua grandissima fans. L'ha seguo da quando… - IlSensoDiCerte : RT @babifar22: a 16 anni feci capire all’allenatore di mio cugino che mi piaceva, rispose:”sei simpatica ma io sono innamorato perso di Ant… - PieraPi : Antonella Clerici, esci da questo corpo! - DangelisOnorato : @stopconinomi Brava ?? diventerai una super chef !!!! Ti propongo di andare da Antonella Clerici -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

Il Messaggero

E' sempre mezzogiorno oggi non va in onda epropone le ricette da fare'Dalla morte di Fabrizio Frizzi ho cambiato vita' 'Io e Carlo Conti abbiamo rivisto le nostre priorità', con queste parolecommenta nuovamente il nuovo ciclo della sua vita in una lunga intervista a Il Corriere della Sera in cui parla proprio di tumore e dell'importanza che ha la prevenzione in questo ...Antonella Clerici ha sottolineato che nel suo programma passa da argomenti importanti a leggeri nel tentativo di fare compagnia al pubblico a casa. Sono state queste le parole della conduttrice di È s ...In una sua intervista a Verissimo, Antonella Clerici ha raccontato del difficile momento vissuto anni fa: la perdita che l’ha addolorata. ‘È stato uno choc’, ha detto la Clerici a Silvia Toffanin per ...