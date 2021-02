(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Malattia di e rallenta il declino cognitivo secondo i risultati di uno studio di fase II, un farmaco sperimentale mirato alla beta-, sembra rallentare il declino cognitivo dei pazienti con sintomi precoci della malattia di(AD). Lo ha annunciato in un comunicato l’azienda che sta sviluppando il… L'articolo Corriere Nazionale.

CorrNazionale : Farmaci per l’#Alzheimer, promettenti i dati di donanemab di Lilly: rallenta di oltre il 30% il declino clinico sec… -

Ultime Notizie dalla rete : Alzheimer donanemab

PharmaStar

Allo studio hanno partecipato 272 pazienti con malattia di, randomizzati a ricevereper via endovenosa o placebo. L'outcome primario consisteva nel cambiamento sulla scala di ...Allo studio hanno partecipato 272 pazienti con malattia di, randomizzati a ricevereper via endovenosa o placebo. L'outcome primario consisteva nel cambiamento sulla scala di ...Malattia di Alzheimer: donanemab asporta la placca amiloide e rallenta il declino cognitivo secondo i risultati di uno studio di fase II Donanemab, un farmaco sperimentale mirato alla beta-amiloide, s ...Farmaci per l’Alzheimer, promettenti i dati di donanemab di Lilly: rallenta di oltre il 30% il declino clinico secondo gli ultimi risultati Eli Lilly ha reso noto che donanemab, un anticorpo speriment ...