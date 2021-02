Xiaomi brevetta uno smartphone con fotocamera removibile | il futuro è modulare?

(Di martedì 2 febbraio 2021)sta sviluppando unodalla tecnologia, a giudicare dai brevetti emersi. Per ora le informazioni note riguardano la presenza di unache può avere i sui vantaggi, ad esempio quello di essere aggiornata di tanto in tanto con moduli e ottiche sempre più efficienti e risolute. Secondo le indiscrezionipotrebbe effettivamente rispolverare il concetto di. Ne ha sicuramente la forza e la tenacia per farlo, soprattutto imparando dal fallimento di Project Ara di Google qualche anno fa. Il progettodella società di Mountain View prevedeva una “scheletro” unico alla quale poter collegare, appunto, i vari moduli: RAM, ROM,, batteria, ...

Il Fatto Quotidiano

non è nuova al lancio di smartphone dal design innovativo così come negli ultimi anni ha registrato molte idee per prodotti tecnologici all'avanguardia. Oggi è emerso un nuovo brevetto ...Tuttavia, stando ai rumor riportati da Pigtou , il pieghevoledovrebbe montare un processore Snapdragon 865 e non il più recente 888, visto che Mi Mix Alpha è stato presentato lo scorso anno ...Xiaomi ha recentemente brevettato un prototipo di occhiali intelligenti in grado di curare l'ansia e la depressione di chi li indossa.Le CPU Alder Lake di Intel in arrivo entro fine anno presenteranno un'inedita configurazione per quanto riguarda i core e i thread: merito (o colpa) dell'architettura ibrida che vedrà la tecnologia Hy ...