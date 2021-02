Von der Leyen dice che presto avremo i dati sui vaccini Ue venduti ad altri Paesi (Di martedì 2 febbraio 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un’intervista a Repubblica difende l’operato della Commissione europea sui vaccini, conferma l’obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione adulta entro l’estate e annuncia che con AstraZeneca – che ha annullato il 70-75% delle consegne all’Ue per il primo trimestre 2021 – non finisce qui: «Ci aspettiamo che recuperi le dosi tagliate», dice. La strategia per ripristinare le forniture dell’azienda anglo-svedese si basa sul meccanismo per l’export inaugurato lo scorso venerdì per verificare se le società farmaceutiche hanno rivenduto all’estero i vaccini destinati all’Ue: «Quando avremo i dati completi torneremo al tavolo con AstraZeneca e li richiameremo ai loro obblighi». Ma l’importante in una campagna di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 2 febbraio 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von derin un’intervista a Repubblica difende l’operato della Commissione europea sui, conferma l’obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione adulta entro l’estate e annuncia che con AstraZeneca – che ha annullato il 70-75% delle consegne all’Ue per il primo trimestre 2021 – non finisce qui: «Ci aspettiamo che recuperi le dosi tagliate»,. La strategia per ripristinare le forniture dell’azienda anglo-svedese si basa sul meccanismo per l’export inaugurato lo scorso venerdì per verificare se le società farmaceutiche hanno rivenduto all’estero idestinati all’Ue: «Quandocompleti torneremo al tavolo con AstraZeneca e li richiameremo ai loro obblighi». Ma l’importante in una campagna di ...

simonebaldelli : L'ottima iniziativa politica di @Antonio_Tajani e di @forza_italia sul tema della disciplina del credito e degli sc… - Antonio_Tajani : ++NO A POLITICHE RIGORISTE PER L'ACCESSO AL CREDITO++ Ho ricevuto la risposta della Presidente della Commissione e… - eziomauro : Ursula von der Leyen: 'Entro l'estate vaccineremo il 70% degli europei. Quando avremo i dati sulle vendite extra di… - alex_antony17 : RT @Comunardo: Vedo grande indignazione in giro per l’inadeguatezza evidente della von der Leyen nella gestione dei vaccini. Tutto bene. Ma… - CarloAsnaghi : RT @Comunardo: Vedo grande indignazione in giro per l’inadeguatezza evidente della von der Leyen nella gestione dei vaccini. Tutto bene. Ma… -