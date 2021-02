Vaccini, quando l’avremo tutti? Lo calcola un’app e dà un giorno (Di martedì 2 febbraio 2021) Vaccini, quando l’avremo tutti? Grazie all’associazione OnData per Repubblica è possibile sapere il giorno in base all’andamento di oggi È possibile calcolare quando saremo tutti vaccinati in Italia seguendo l’andamento attuale della campagna vaccinale. Secondo i dati elaborati dall’associazione onData per Repubblica Digitale il 30 dicembre 2023 avremo tutti la somministrazione del vaccino anti-Covid. Vaccini per tutti è un’app sperimentale non ufficiale che in base ai dati forniti sull’andamento della campagna stima il giorno in tutti possono affermare di essere stati vaccinati. Ad oggi, 2 febbraio 2021, per raggiunge il 70% dei ... Leggi su ck12 (Di martedì 2 febbraio 2021)? Grazie all’associazione OnData per Repubblica è possibile sapere ilin base all’andamento di oggi È possibileresaremovaccinati in Italia seguendo l’andamento attuale della campagna vaccinale. Secondo i dati elaborati dall’associazione onData per Repubblica Digitale il 30 dicembre 2023 avremola somministrazione del vaccino anti-Covid.persperimentale non ufficiale che in base ai dati forniti sull’andamento della campagna stima ilinpossono affermare di essere stati vaccinati. Ad oggi, 2 febbraio 2021, per raggiunge il 70% dei ...

raffaellapaita : “Purtroppo sulla questione #vaccini sono stati fatti tanti errori. Quando la Commissione che presiedo ha audito il… - agorarai : 'I partiti i sinistra stanno litigando da un mese e non si capisce perché. Intanto le aziende chiudono e c'è il ris… - casanovaxxxxx : #vaccino #Covid_19 qualcuno mi spiega cm fa Bertolaso ad affermare questa fesseria? ma i vaccini non sono distribu… - casanovaxxxxx : @LMtredici qualcuno mi spiega cm fa Bertolaso ad affermare questa fesseria? ma i vaccini non sono distribuiti cent… - doctorgis84 : Lo #Sputnik è efficace ma ha un difetto: quando si pronuncia, fa emettere troppi droplets #vaccini #vaccinoanticovid -