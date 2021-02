Trasporti scolastici | prosegue l' attività di monitoraggio del Tavolo prefettizio

LeccoNews : TRASPORTI SCOLASTICI: PIÙ AUTOBUS IN ALTO LAGO, ‘AGGIUSTAMENTI’ SU CALOLZIO | 02/02/2021 - - Bukaniere : Continua la campagna stampa '#scuola luogo sicuro' 'trasporti a rischio'. Spiegate perché a #Napoli quasi tutte le… - vitapinerolese : Pinerolo. Trasporti e rientro a scuola: per i Dirigenti Scolastici il bilancio è positivo - larenait : L'assessore De Berti fa il bilancio della gestione dei trasporti pubblici nel primo giorno di rientro in classe deg… - larenait : Ripresa ordinata al terminal bus di San Bonifacio (Verona) -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti scolastici

Lecco FM

... quantificazione complicata dalla variabilità degli orari settimanali predisposti dagli istitutiper garantire il 50% della didattica in presenza. Acquisiti gli esiti della verifica, che ...Le segreterie regionali autoferrotranvieri di Filt Cgil, Fit Cisl, Uile Faisa Cisal hanno aderito allo sciopero nazionale di 4 ore, fissato per lunedì prossimo. ...i serviziprima ...Ne consegue che: Vi è possibilità di assembramento all’interno dei mezzi di trasporto, poiché gli alunni provenienti da Serrastretta viaggiano sullo stesso pullman, a prescindere dalla turnazione ..."Promuovere la bicicletta non solo come strumento di sport ma anche come mezzo di trasporto per gli spostamenti e per la conoscenza del territorio". Così Daniela Isetti, candidata alla presidenza dell ...