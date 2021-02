Tom Moore: morto di Covid veterano inglese eroe della pandemia (Di martedì 2 febbraio 2021) É morto a causa delle complicanze del Covid il veterano britannico Tom Moore centenario combattente della Seconda Guerra Mondiale Tom Moore, ‘captain Tom’ per tutti i britannici, veterano centenario della II Guerra Mondiale è morto a seguito dell’infezione da Covid-19. Era divenuto simbolo della battaglia contro la pandemia nel Regno Unito per aver ispirato nella primavera scorsa una raccolta fondi record alla sanità pubblica. Moore, fu capace di compiere 100 giri attorno a casa col solo aiuto del deambulatore per incoraggiare le donazioni dei connazionali, arrivate oltre ogni attesa a più di 30 milioni di sterline. E’ deceduto in ospedale dove era ricoverato da ... Leggi su zon (Di martedì 2 febbraio 2021) Éa causa delle complicanze delilbritannico Tomcentenario combattenteSeconda Guerra Mondiale Tom, ‘captain Tom’ per tutti i britannici,centenarioII Guerra Mondiale èa seguito dell’infezione da-19. Era divenuto simbolobattaglia contro lanel Regno Unito per aver ispirato nella primavera scorsa una raccolta fondi record alla sanità pubblica., fu capace di compiere 100 giri attorno a casa col solo aiuto del deambulatore per incoraggiare le donazioni dei connazionali, arrivate oltre ogni attesa a più di 30 milioni di sterline. E’ deceduto in ospedale dove era ricoverato da ...

