Tennis, Roger Federer annuncia il suo rientro in campo (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo svizzero tornerà a giocare l'8 marzo a Doha A un anno dalla sua ultima apparizione su un campo da Tennis, Roger Federer torna alle competizioni. Lo svizzero che ha giocato l'ultima volta nella semifinale degli Australian Open 2019 (persa poi contro Djokovic) torna l'8 marzo a Doha sulla terra rossa. Una scelta curiosa visto che non è la superficie preferita dall'ex numero uno ma che è stata fatta in vista degli impegni futuri come ha spiegato agli svizzeri di SFR3: "Dopo Doha mi piacerebbe giocare un altro torneo per poi prepararmi per la terra concentrandomi successivamente su Halle, Wimbledon e le Olimpiadi". Lo svizzero si era fermato a seguito delle operazioni al ginocchio e ha deciso, visto la pandemia, di non prendere parte agli Australian Open che inizieranno l'8 febbraio.

