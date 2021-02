Sport estremi e pandemia: come sviluppare la resistenza mentale per vincere la paura (Di martedì 2 febbraio 2021) Con l’arrivo della stagione estiva, ingenuamente, abbiamo pensato che fosse tutto finito. Purtroppo però, i primi freddi di settembre hanno riportato alla luce gli spettri del Covid-19: lockdown, isolamento, quarantena, vecchie e nuove privazioni sono tornate a bussare alla nostra porta. In un articolo del New York Times, Talya Minsberg ha utilizzato la parola stanchezza, declinandola in molteplici sfumature: un logorio fisico, economico, ma soprattutto mentale. Complici l’ansia e la solitudine, incapaci di guardare al domani e di programmare anche le cose più semplici, ognuno di noi è stato spinto al limite. Altrettanto però si è potuto ragionare proprio su cosa sia il limite. Il ciglio di un burrone oltre il quale cadere? La risposta, come spesso accade, si trova dentro di noi e nelle scelte che facciamo. C’è chi ama trovare l’equilibrio nella ... Leggi su newsagent (Di martedì 2 febbraio 2021) Con l’arrivo della stagione estiva, ingenuamente, abbiamo pensato che fosse tutto finito. Purtroppo però, i primi freddi di settembre hanno riportato alla luce gli spettri del Covid-19: lockdown, isolamento, quarantena, vecchie e nuove privazioni sono tornate a bussare alla nostra porta. In un articolo del New York Times, Talya Minsberg ha utilizzato la parola stanchezza, declinandola in molteplici sfumature: un logorio fisico, economico, ma soprattutto. Complici l’ansia e la solitudine, incapaci di guardare al domani e di programmare anche le cose più semplici, ognuno di noi è stato spinto al limite. Altrettanto però si è potuto ragionare proprio su cosa sia il limite. Il ciglio di un burrone oltre il quale cadere? La risposta,spesso accade, si trova dentro di noi e nelle scelte che facciamo. C’è chi ama trovare l’equilibrio nella ...

Aleadesueto : @L_Angelo_Nero_ Però le vere lady non si dilettano in certi sport estremi... - AliceMell5 : @claudiomilani6 Se fosse così dovremmo non soccorrere anche chi fa sport estremi quando si fa male, e poi anche ch… - RoccoPetraglia1 : RT @il_Timone: Il card. Ruini intervistato per il suo compleanno fa il punto della situazione. Intervengono Marcello Pera e Alfredo Mantova… - lifvgoeson_ : mi piacciono gli sport estremi? - annieandherself : C’è chi fa paracadutismo e c’è chi da per la prima volta un esame l’ultimo appello. Due sport estremi particolarmente pericolosi. -