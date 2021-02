(Di martedì 2 febbraio 2021) Un montaggio accurato e delle riprese ad hoc permettono a questo ragazzo di realizzare un video divertente, in cui simula la capacità dirsi inpersua. Non tutto, però, va come ...

Ultime Notizie dalla rete : teletrasporta giro

Il Messaggero

Un montaggio accurato e delle riprese ad hoc permettono a questo ragazzo di realizzare un video divertente, in cui simula la capacità di teletrasportarsi inper casa sua. Non tutto, però, va come dovrebbe e ogni volta gli imprevisti sono esilaranti.Il videogioconuovamente dentro le strade giapponesi, tra bande rivali e scazzottate ... Dei personaggi veri in un titolo che alterna fra prendersi seriamente e prendersi inda solo. ...Un montaggio accurato e delle riprese ad hoc permettono a questo ragazzo di realizzare un video divertente, in cui simula la capacità di teletrasportarsi in giro per casa sua. Non ...In un pomeriggio d’ inverno una dama senza tempo si rilassa bevendo una tazza di tè quandi davanti a lei lo schermo di una vecchia TV si accende...il video è accompagnato da un testo originale dell'ar ...