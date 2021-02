Sarri, altro che Napoli: assalto da un club francese (Di martedì 2 febbraio 2021) Maurizio Sarri è stato accostato in queste ore al Napoli in caso di esonero di Gattuso, eppure un’altra occasione si è presentata dalla Francia. Nelle ultime ore è stato tirato spesso in ballo il nome di Maurizio Sarri. L’allenatore, ormai fermo da mesi dopo l’esperienza con la Juventus, aspetta ovviamente l’occasione migliore per tornare a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 febbraio 2021) Maurizioè stato accostato in queste ore alin caso di esonero di Gattuso, eppure un’altra occasione si è presentata dalla Francia. Nelle ultime ore è stato tirato spesso in ballo il nome di Maurizio. L’allenatore, ormai fermo da mesi dopo l’esperienza con la Juventus, aspetta ovviamente l’occasione migliore per tornare a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Oltre ai nomi già menzionati, De Laurentiis avrebbe preso contatti anche con un altro grande ex allenatore che ha segnato la storia del Napoli: si tratta di Maurizio Sarri, il cui ritorno, dopo la ...

Tra l'altro Osimeh ha giocato solo sei partite, Mertens è fuori da due mesi. Insomma, lasciamolo in ... L'anno scorso è mancato tantissimo a Sarri. Se il fisico dovesse reggere vedrete che la Juve sarà ...

(askanews) - Olympique Marsiglia nel caos. Dopo la chiusura del mercato, in casa Marsiglia è scoppiato il caso Villas-Boas. L'allenatore portoghese non voleva Olivier Ntcham, giocatore che però la soc ...

Valter De Maggio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della questione allenatore in casa partenopea. "Non ho conferme su contatti con Sarri nelle ultime ore, mentre ...

