Sabrina Salerno, che disavventura sul web: "Mi hanno rubato l'identità". La showgirl parla anche di suo figlio (Di martedì 2 febbraio 2021) Sabrina Salerno ha rivelato molti particolari della sua vita in un'intervista rilasciata al quotidiano "Il Messaggero". La famosa showgirl, che è tornata alla ribalta lo scorso anno come "spalla" di Amadeus sul palco del Festival di Sanremo, ha confessato un brutto episodio che le è capitato di recente, ovvero il furto della propria identità su un social russo. Come spiega la stessa Salerno, qualche hacker le ha sottratto l'identità, realizzando un profilo falso e facendo credere agli utenti che l'attrice e cantante avesse rapporti con suo figlio. "Una cosa mostruosa, frutto di una mente malata – afferma la Salerno – Sto cercando di capire chi sia attraverso la polizia, per denunciare questa persona".

