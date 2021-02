Ricoverato da due mesi per Covid, il suo cane lo aspetta davanti alla porta di casa (Di martedì 2 febbraio 2021) È proprio vero che il cane è il miglior amico dell’uomo. Marco Maiolani è lontano da casa da oltre due mesi, perché da novembre è Ricoverato a causa del Covid. Da quel giorno il suo Billy, un meticcio simile a un border collie che possiede da due anni, si piazza ogni mattina davanti alla porta di casa del suo padrone, a Dorno, nel pavese, aspettando che torni. L’uomo vive da solo con il suo fidato cane. In questi mesi, a prendersi cura di Billy sono i nipoti di Maiolani, che gli danno da mangiare e ogni sera, non senza fatica, lo convincono a rientrare in casa. Per il resto, spostarlo dall’ingresso è praticamente impossibile. Ogni mattino, infatti, Billy si rimette su ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021) È proprio vero che ilè il miglior amico dell’uomo. Marco Maiolani è lontano dada oltre due, perché da novembre èa causa del. Da quel giorno il suo Billy, un meticcio simile a un border collie che possiede da due anni, si piazza ogni mattinadidel suo padrone, a Dorno, nel pavese,ndo che torni. L’uomo vive da solo con il suo fidato. In questi, a prendersi cura di Billy sono i nipoti di Maiolani, che gli danno da mangiare e ogni sera, non senza fatica, lo convincono a rientrare in. Per il resto, spostarlo dall’ingresso è praticamente impossibile. Ogni mattino, infatti, Billy si rimette su ...

