Ricciardi | “Con variante Gb aumentiamo distanza ad oltre un metro e mezzo”

"La distanza di sicurezza come forma di protezione anti-Covid, in questa fase "è bene che sia tanta. Se il metro il metro, metro e mezzo, era sufficiente per l'infezione 'classica', per la variante inglese non lo è. Serve un sovrappiù di prudenza. Dunque più distanza, mascherina sempre, scegliendo la tipologia rispetto alla situazione, e mai dimenticare il lavaggio delle mani". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza.

