Quarta Repubblica «tira indebitamente in ballo» Mattarella sul caso Palamara

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’immagine sbagliata mentre si parlava delle indagini su Berlusconi. Tanto è bastato per far sollevare una frotta di commenti che, traditi dalla contestualizzazione errata, si stavano scagliando contro Sergio. È accaduto ieri sera, lunedì 1 febbraio, su Rete 4 durante l’intervista doppia fatta da Nicola Porro a Lucae Alessandro Sallusti a. Poi l’intervento social del portavoce del Presidente della, le scuse in diretta, il tweet cancellato e sostituito con uno di scuse. LEGGI ANCHE > «Scusami, pensavo che tu mangiassi bambini» VIDEO Ieri sera Lucae il direttore de Il Giornale erano ospiti di Nicola Porro per parlare del loro libro ‘Il Sistema’ in cui il magistrato si racconta e racconta la sua versione dei fatti sulle ...

repubblica : Napoli, festa con torta di Mussolini nella sede della quarta municipalità. Il festeggiato: 'Sono fascista e non lo… - repubblica : Boris, dopo tante voci la conferma: 'La quarta stagione si farà' - LegaSalvini : TV > Rete 4 | Matteo Salvini, Leader della Lega - Senatore > LUNEDÌ 1 FEBBRAIO | ore 21:30 | 'Quarta Repubblica' |… - borsatti_rita : RT @giornalettismo: L'intervento social del portavoce di #Mattarella, @_giovannigrasso, ha 'costretto' Nicola #Porro e #QuartaRepubblica a… - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: L'intervento social del portavoce di #Mattarella, @_giovannigrasso, ha 'costretto' Nicola #Porro e #QuartaRepubblica a… -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di '' su Rete 4. 'Se hanno i numeri domani vengano in Parlamento e lavoriamo, se non hanno i numeri basta, andiamo a votare ...Intervistato da Nicola Porro aMatteo Salvini si è prodigato in un'altra banalità grondante retorica: "Tra Conte e Draghi sceglierei gli italiani, con tutto il rispetto per l'uno e per l'altro". "Sono intorno al ...Ieri sera Luca Palamara e il direttore de Il Giornale erano ospiti di Nicola Porro per parlare del loro libro ‘Il Sistema’ in cui il magistrato si racconta e racconta la sua versione dei fatti sulle p ...ROMA (ITALPRESS) – “Domani non se ne esce, perchè si stanno scannando sui ministri. Faccio un appello al presidente Mattarella: non permetta che passino altre ore, altri giorni, sono giorni persi”. Lo ...