Primavera a Febbraio, Inverno a Marzo. Siamo alla follia meteo (Di martedì 2 febbraio 2021) Abbiamo iniziato a occuparci del trend meteo climatico primaverile e lo abbiamo fatto cercando di comporre un puzzle composto da innumerevoli pezzi. Così come un puzzle, i pezzi vanno inseriti al posto giusto altrimenti è impossibile completare il quadro… S'è parlato della Nina, s'è parlato di un cambio di circolazione continentale – anzi, emisferico – che potrebbe avere enormi ripercussioni per tutto il primo semestre dell'anno e perché no, potrebbe gettare solide fondamenta per un Inverno – il prossimo – davvero coi fiocchi. Ma prima di tutto Marzo, il primo mese primaverile ma che come ben saprete sovente è in grado di mantenere peculiarità spiccatamente invernali. Lasciamo perdere i discorsi delle giornate più lunghe, della neve fonde prima, ecc ecc. Tutto vero, ma è altrettanto vero che dipende dalle situazioni e dal tipo ...

