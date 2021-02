Pallanuoto femminile | Serie A1 2021 | Catania e Roma raggiungono Padova e Verona al Preliminary Round Scudetto

Leggi su oasport

(Di martedì 2 febbraio 2021) LaA1 2020-diè tornata in acqua perr il posticipo della quarta giornata: l’Orizzonte, vincendo ad Ancona per 27-3, passa alassieme alla SIS, mentre vanno al FinalFlorentia ed Ancona. In attesa che gli scontri diretti del sesto turno vadano a delineare le posizioni esatte nei raggruppamenti al termine della prima fase, saranno, che da giovedì 4 saranno impegnate in Eurolega, a giocarsi il titolo, mentre Bogliasco, Trieste, Florentia ed Ancona si sfideranno per il quinto posto. TABELLINO VELA NUOTO ANCONA-L’EKIPE ORIZZONTE 3-27 VELA NUOTO ...