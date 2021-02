Nodo d’amore | il brand di gioielleria ideato da Elisabetta è un simbolo d’amore ESCLUSIVA

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 febbraio 2021) L’amore è il sentimento più forte al mondo, è quello che ci spinge a superare i nostri limiti ed è quello che talvolta ci porta verso la nostra isola felice. PerRullo, ciò che identifica l’amore è un tatuaggio disegnato dietro al collo da cui è partita un’idea diventata poiha dato vita al suodimade in Italy sette anni fa ma, dopo un periodo di pausa, di recente ha fatto ritorno ed è pronta a conquistare il settore dell’e-commerce., che per anni ha curato “Le chicche di Eli”, ha focalizzato la propria attenzione su unche rappresenta l’amore. Tutto nasce da un tatuaggio Ex redattrice ed ex modella, oggivuole ...