Navalny condannato a tre anni e 6 mesi (Di martedì 2 febbraio 2021) Aleksej Navalny arrestato e condannato a tre anni e 6 mesi. Dieci mesi li ha scontati ai domiciliari. MOSCA (RUSSIA) – Aleksej Navalny arrestato e condannato a 3 anni e sei mesi di carcere. Dieci mesi sono stati già scontati ai domiciliari. Una lunga giornata in Aula che ha portato alla sentenza nei confronti dell’oppositore di Vladimir Putin. “Ti hanno persino mostrato in televisione nella mia cella – ha detto alla moglie Julja, presente al processo – dicono che violi l’ordine pubblico. Ragazza cattiva, sono orgoglioso di te“. Navalny ai cittadini: “Scendete in piazza” Il giorno dopo l’arresto, Alexej Navalny ha rivolto un appello ai cittadini. “Temono che la gente ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 febbraio 2021) Aleksejarrestato ea tree 6. Diecili ha scontati ai domiciliari. MOSCA (RUSSIA) – Aleksejarrestato ea 3e seidi carcere. Diecisono stati già scontati ai domiciliari. Una lunga giornata in Aula che ha portato alla sentenza nei confronti dell’oppositore di Vladimir Putin. “Ti hanno persino mostrato in televisione nella mia cella – ha detto alla moglie Julja, presente al processo – dicono che violi l’ordine pubblico. Ragazza cattiva, sono orgoglioso di te“.ai cittadini: “Scendete in piazza” Il giorno dopo l’arresto, Alexejha rivolto un appello ai cittadini. “Temono che la gente ...

chedisagio : ?? L'oppositore di Putin, il dissidente russo Alexei Navalny, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere - TgLa7 : ???? #Navalny condannato a tre anni e mezzo di carcere ???? - petergomezblog : Alexei Navalny condannato a 2 anni e 5 mesi di carcere per violazione della libertà vigilata. Lui: “Segno di debole… - aloisio20437414 : RT @ilriformista: Avendo già trascorso dieci mesi ai domiciliari, il dissidente scontare in carcere 2 anni e 8 mesi. Il team di #Navalny i… - Giacinto_Bruno : RT @Giacinto_Bruno: Navalny condannato a 2 anni e 8 mesi: «Condizionale violata quando si è curato in Germania» -