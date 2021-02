Muore a 50 anni nello scontro con un'auto, arrestato un 19enne (Di martedì 2 febbraio 2021) Firenze: il giovane era fuggito a piedi dopo essere rimasto coinvolto con la sua auto nell'incidente Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 2 febbraio 2021) Firenze: il giovane era fuggito a piedi dopo essere rimasto coinvolto con la suanell'incidente

UsLatinaCalcio : LATINA - “Si era stancata di lottare, giusto lasciarla andare”. Con queste parole il calciatore del Latina, ed ex c… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #29gennaio 1987 muore lo scrittore Carlo #Cassola, all'età di 70 anni. #CondividiLaCultura… - pbelluco71 : Speriamo bene. Ma chi vive sperando (gli italiani negli ultimi 40 anni) muore..... non si può dire! - TinaAnceschi : RT @giug13: #AccaddeOggi 3 febbraio di 60 anni fa,la prima puntata di CAROSELLO, trasmessa dalla RAI.Dopo carosello tutti i bimbi andavano… - Antonella842019 : RT @andrea_pecchia: Il #3Febbraio 1960, a soli 39 anni, muore il cantautore #FredBuscaglione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno… -