Monza-Piacenza | data | orario | diretta tv e streaming Superlega 2020 2021

La Vero Volley Monza ospita la Gas Sales Bluenergy Piacenza: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per la decima giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. I brianzoli tornato in campo dopo aver perso il quarto di Coppa Italia contro Modena con l'obiettivo di tornare al successo. Monza vuole alzare l'asticella in vista dei PlayOff e incrementare il bottino di 33 punti che al momento le vale la quinta piazza, con una sola lunghezza di vantaggio proprio su Piacenza. Quest'ultima ha dunque la possibilità di guadagnare una posizione in classifica, prolungando la striscia positiva di risultati in regular season.

